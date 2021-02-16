أسامة سعد: تواضعوا ايها السادة

غرد النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بحملات جادة و بلا كرنفالات وبلا هيصة وبلا زيطة ، حققت دول عدة نسب عالية جداً في تلقيح سكانها بزمن قياسي... تواضعوا أيها السادة، في البلد ما يكفي من كرنفالات الجنون السياسي...."