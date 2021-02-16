لبنان

أسامة سعد: تواضعوا ايها السادة

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:43
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غرد النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بحملات جادة و بلا كرنفالات وبلا هيصة وبلا زيطة ، حققت دول عدة نسب عالية جداً في تلقيح سكانها بزمن قياسي... تواضعوا أيها السادة، في البلد ما يكفي من كرنفالات الجنون السياسي...."
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اسامة سعد

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