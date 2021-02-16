أنور جمعة: أي طرف يساهم في الخروج من الأزمة سيسجل له ذلك إنجازا"

جدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة، في خلال رعايته احتفالا أقيم في ذكرى "أسبوع الشهداء القادة"، في بلدة حي الفيكاني البقاعية، دعوة الأطراف كافة إلى "ضرورة تحمل المسؤولية، والمسارعة لإنجاز ملف تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الإقتصادي وتقديم مصلحة الناس فوق أي اعتبار".ورأى النائب جمعة "أن أي طرف يساهم في الخروج من هذه الأزمة سيسجل له ذلك إنجازا"، لافتا الى "أن حزب الله منفتح على كل الأطراف وحاضر للمساعدة في حل أيٍ من العقد من أجل تسهيل تشكيل الحكومة".وتخلل الحفل إزاحة ستار عن نصب للشهداء القادة بعدما أدت ثلة من عناصر حزب الله قسم البيعة بحفظ وصية الشهداء.