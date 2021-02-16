لبنان

أنور جمعة: أي طرف يساهم في الخروج من الأزمة سيسجل له ذلك إنجازا"

Lebanon 24
16-02-2021 | 16:03
A-
A+
Doc-P-794454-637490885212570316.jpg
Doc-P-794454-637490885212570316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 جدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة، في خلال رعايته احتفالا أقيم في ذكرى "أسبوع الشهداء القادة"، في بلدة حي الفيكاني البقاعية، دعوة الأطراف كافة إلى "ضرورة تحمل المسؤولية، والمسارعة لإنجاز ملف تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الإقتصادي وتقديم مصلحة الناس فوق أي اعتبار".

ورأى النائب جمعة "أن أي طرف يساهم في الخروج من هذه الأزمة سيسجل له ذلك إنجازا"، لافتا الى "أن حزب الله منفتح على كل الأطراف وحاضر للمساعدة في حل أيٍ من العقد من أجل تسهيل تشكيل الحكومة".

وتخلل الحفل إزاحة ستار عن نصب للشهداء القادة بعدما أدت ثلة من عناصر حزب الله قسم البيعة بحفظ وصية الشهداء.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2021-02-16
18:57 | 2021-02-16
18:54 | 2021-02-16
18:15 | 2021-02-16
18:10 | 2021-02-16
17:54 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website