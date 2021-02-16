لبنان

افيوني: الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود

Lebanon 24
16-02-2021 | 16:17
A-
A+
Doc-P-794458-637490891033033963.jpg
Doc-P-794458-637490891033033963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الوزير سابق عادل افيوني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الدول لم تعد تفقد سيادتها بالحروب بقدر ما تفقد سيادتها عندما تفرط بالاستدانة وتصير رهينة الدائنين والمساعدات. الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود وراكمت عجز رهيب واستدانت بلا رادع. واليوم يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدّعون الحرص على السيادة؟".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2021-02-16
18:57 | 2021-02-16
18:54 | 2021-02-16
18:15 | 2021-02-16
18:10 | 2021-02-16
17:54 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website