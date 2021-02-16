افيوني: الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود

قال الوزير سابق عادل افيوني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الدول لم تعد تفقد سيادتها بالحروب بقدر ما تفقد سيادتها عندما تفرط بالاستدانة وتصير رهينة الدائنين والمساعدات. الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود وراكمت عجز رهيب واستدانت بلا رادع. واليوم يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدّعون الحرص على السيادة؟".

الدول لم تعد تفقد سيادتها بالحروب

بقدر ما تفقد سيادتها عندما تفرط بالاستدانة وتصير رهينة الدائنين والمساعدات



الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود وراكمت عجز رهيب واستدانت بلا رادع



واليوم يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدّعون الحرص على السيادة؟ — Adel Afiouni (@adelafiouni) February 16, 2021