افيوني: الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود

الدول لم تعد تفقد سيادتها بالحروب
بقدر ما تفقد سيادتها عندما تفرط بالاستدانة وتصير رهينة الدائنين والمساعدات
الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود وراكمت عجز رهيب واستدانت بلا رادع
واليوم يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدّعون الحرص على السيادة؟
— Adel Afiouni (@adelafiouni) February 16, 2021
الدول لم تعد تفقد سيادتها بالحروب
بقدر ما تفقد سيادتها عندما تفرط بالاستدانة وتصير رهينة الدائنين والمساعدات
الطبقة الحاكمة فرّطت بالسيادة عندما انفقت وهدرت بلا حدود وراكمت عجز رهيب واستدانت بلا رادع
واليوم يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدّعون الحرص على السيادة؟