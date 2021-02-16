لبنان

باسيل التقى سفيري إسبانيا والبرازيل.. التدقيق الجنائي والأموال المحوّلة إلى الخارج على طاولة البحث

Lebanon 24
16-02-2021 | 16:36
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفير إسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري وبحث معه في العلاقات الثنائية وفي التدقيق الجنائي ومساعدة الاتحاد الاوروبي لبنان في سعيه لكشف حقيقة الأموال المهرّبة والمحوّلة إلى الخارج خلافاً للأصول. 
كما استقبل باسيل سفير البرازيل أرمانو تيليس ريبارو وبحث معه في أيضاً في العلاقات الثنائية وملف الانتشار اللبناني في البرازيل والمشاريع المشتركة ومسألة اتفاقية التجارة الحرة مع دول منظومة ميركوسور.
 
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