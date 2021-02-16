المنخفض الجوي وصل.. أمطار وضباب (صورة)

تشهد المرتفعات الجبلية في منطقة عكار تكوّن طبقات من الضباب التي حجبت الرؤية أمام المواطنين مع تساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد ورياح باردة وإنخفاض بدرجات الحرارة تزامناً مع دخول المنخفض الجوي إلى الأجواء اللبنانيّة.أما المناطق الساحلية فتشهد أمطارا غزيرة مع إرتفاع بسيط بموج البحر.