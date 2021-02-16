لبنان

المنخفض الجوي وصل.. أمطار وضباب (صورة)

Lebanon 24
16-02-2021 | 16:56
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تشهد المرتفعات الجبلية في منطقة عكار تكوّن طبقات من الضباب التي حجبت الرؤية أمام المواطنين مع تساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد ورياح باردة وإنخفاض بدرجات الحرارة تزامناً مع دخول المنخفض الجوي إلى الأجواء اللبنانيّة.

أما المناطق الساحلية فتشهد أمطارا غزيرة مع إرتفاع بسيط بموج البحر.
 
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