الشيخ حسن مستقبلا روداكوف: تعطيل تأليف الحكومة يأخذ البلاد إلى الإنهيار

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في زيارة تعارفية، في حضور مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي والاستاذ مروان الزهيري وكانت مناسبة عرضا فيها الأوضاع العامة.وشدد الشيخ حسن على "أهمية الدور الروسي في السعي مع مختلف الأطراف من أجل المساهمة في تسريع تأليف الحكومة التي تواجه تعطيلا غير مبرر يأخذ البلاد إلى الإنهيار الشامل".