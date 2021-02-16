توقيف مطلوبَيْن في حورتعلا.. هذه ارتكاباتهما!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه - البيان الآتي:"بتاريخ 16 /2 /2021، دهمت دورية من الجيش أحد المنازل في بلدة حورتعلا - البقاع، وأوقفت كلاً من "ق.م" و"م.م" المطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف، أبرزها جرائم قتل أشخاص بينهم معاون في الجيش، وإطلاق نار وقذائف "أر بي جي" في مناسبات مختلفة، وكذلك تسهيل فرار سجناء بعد إعتراض آلية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي، والقيام بعمليات سلب بقوة السلاح. وقد ضبطت الدورية خلال المداهمة أسلحة حربية وذخائر وكمية من المخدرات.تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".