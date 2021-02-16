لبنان

أرقام مفيدة في العاصفة

Lebanon 24
16-02-2021 | 17:09
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مع دخول لبنان في أجواء العاصفة "Joyce" اليكم بعض الأرقام والجهات التي يمكن ان تساعدكم بحال أضطررتم للخروج و حدث معكم أي طارئ:
قوى الأمن الداخلي: 112
التحكم المروري:  1720
 
الدفاع المدني:  125
الصليب الأحمر: 140
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العاصفة Joyce

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