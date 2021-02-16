أرقام مفيدة في العاصفة

مع دخول لبنان في أجواء العاصفة "Joyce" اليكم بعض الأرقام والجهات التي يمكن ان تساعدكم بحال أضطررتم للخروج و حدث معكم أي طارئ:

قوى الأمن الداخلي: 112

التحكم المروري: 1720

الدفاع المدني: 125

الصليب الأحمر: 140