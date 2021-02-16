لبنان

توقيف احد المشاركين في إشكال مشروع الحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-02-2021 | 17:37
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تمكنت دورية من الجيش من توقيف المدعو محمود ج. في القبة على إثر الإشكال الذي حصل في مشروع الحريري الذي تخلله اطلاق نار.
 
 
 

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خاص "لبنان 24"

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