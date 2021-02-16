كيف بدا اليوم الثاني للتلقيح في مستشفى صيدا الحكومي؟

تتواصل في مستشفى صيدا الحكومي عملية التلقيح في يومه الثاني، في المركز المخصص بالمبنى القديم، في ظل إقبال على التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح في المركز بلغ زهاء 125 شخصا تلقح منهم 94 حتى ساعات بعد الظهر، بعدما كان زهاء 54 تلقوه في اليوم الاول، في وقت لم يبلغ عن أي عوارض بارزة للمتلقين.وتفقد المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، بتوجيهات من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن المركز، وجال في ارجائه برفقة رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور أحمد الصمدي، وعاين الاجراءات المتبعة، مستمعا من الصمدي الى كل التفاصيل المحيطة بعملية التلقيح منذ انطلاقها امس.وعلى الاثر، قال سنان: "هذا اليوم الثاني من افتتاح مراكز التلقيح في المستشفيات الحكومية في لبنان، ونحن بتوجيهات من معالي وزير الصحة، نقوم بجولة على كل المستشفيات الحكومية التي افتتحت اقساما للتلقيح ضد كورونا. بالنسبة الينا هذا انتصار جديد للمستشفيات الحكومية السباقة في التصدي لهذا الوباء، والتي أثبتت انها على قدر عال من المسؤولية. واليوم الاقسام المستحدثة في المستشفيات الحكومية في مراكز الاقضية والمحافظات، تعمل بفاعلية كبيرة وبمواصفات عالمية رفيعة من كل النواحي".أضاف: "حتى اللحظة لم تسجل أي عوارض بارزة لدى من تلقوا اللقاح في كل المراكز، وأنا أدعو أهلنا هنا الى الاسراع في التسجيل وأخذ اللقاح لان أخذه افضل بكثير من عدم أخذه، ولأفراد العائلة كافة. ونحن نرفض أي نوع من الشائعات التي تحمل تجنيا كبيرا على المستشفيات الحكومية ومراكز التلقيح، فلبنان كان السباق في المنطقة في الحصول على لقاح فايزر المعترف به عالميا، والبلد مفتوح أمام كل انواع اللقاحات المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية مثل سبوتنيك الذي بات في الاسبوع الماضي، مسموحا للقطاع الخاص".وتابع: "أؤكد على اهلنا ضرورة الاسراع في التسجيل واخذ اللقاح للوصول الى مناعة مجتمعية من أجل إعادة فتح البلد والتعافي من الازمة الصحية وبالتالي الانتهاء من الازمة الاقتصادية، إذ أن الاقفال تزامن مع أصعب ظروف اقتصادية مر بها لبنان".وأردف: "وزارة الصحة لا تتدخل في تحديد اولويات تلقي اللقاح، والتي تبدأ بالفريق الطبي العامل في أقسام كورونا، والمسنين والاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة ومستعصية، لذلك على الناس عدم الانتظار".وختم بالتأكيد على أن "أخذ اللقاح سيتم في المراكز المخصصة له، ولا يمكن الانتقال حاليا الى المنازل او أي مكان آخر".الصمديمن جهته، أوضح الصمدي ان "تقييم اليوم الاول والثاني لانطلاق التلقيح في المركز يظهر أنه ناجح جدا لجهة التنظيم وكل الامور اللوجستية، فلا مشاكل تذكر ولا ازدحام والعملية اتسمت بالسلاسة"، وقال: "لمسنا في اليوم الثاني إقبالا أكبر من الناس على التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح".أضاف: "لم نتبلغ بأي شكوى حتى اللحظة، ولا بأي عوارض بارزة باستثناء الطبيعي منها عند تلقي أي لقاح".المركزيذكر أنه تم اليوم، تلقيح جزء من الطاقم الطبي العامل في وكالة الاونروا تقدمه مدير قسم الصحة في الوكالة الدكتور عبد الحكيم شناعة وعددا من الاطباء والمدراء والعاملين في مستشفيات صيدا، إضافة الى استكمال تلقيح الجسم الطبي والتمريضي في مستشفى صيدا الحكو