لبنانية تفوز برئاسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة

فازت السيدة سوزان جبور برئاسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة للفترة 2021-2023 وقد جرت الانتخابات بتاريخ 12/2/2021 في جنيف.

يتركز عمل اللجنة الفرعية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب على الوقاية من التعذيب وذلك من خلال وظيفتين مترابطتين وظيفة استشارية أي إسداء المشورة للدول بشأن المسائل المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية وبشأن التدابير الوقائية المحلية بصفة عامة.

وظيفة تنفيذية من خلال تنظيم بعثات قطرية لمراقبة أماكن الاحتجاز في العالم وتقديم توصيات للدول والدخول معها في حوار بناء حول إماكنيات تحسين ظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم وظروف الأحتجازوالبيئة السجنية بشكل عام وتعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين التي تشكل الأداة الأساسية للوقاية من التعذيب والنظر بنظام العدالة الجنائية.

تميزت جبور بخلفية علمية وثقافية واسعة في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وعملت كنائب رئيس للجنة الفرعية لفترة ثماني سنوات راكمت فيها خبراتها في مجال الوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز وفي مساعدة الدول وتقديم المشورة لها.

إنّ إنتخاب السيدة جبور سيسهم بشكل كبير من خلال مسيرتها وخبراتها في تطوير عمل اللجنة الفرعية كما يؤكد انتخابها على الاتجاه الجديد المرحب به نحو إعطاء المرأة دوراً قيادياً داخل اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب وداخل الهيئات التعاقدية في الأمم المتحدة.

يسطع إسم لبنان مجدداً بالجهود الفردية للأبناءه ونجاحاتهم وتألقهم.