لبنان

منطقة الرميل الكتائبية : التعويض على اهل المنطقة عن انفجار المرفأ حق

Lebanon 24
16-02-2021 | 18:10
A-
A+
Doc-P-794488-637490959532910665.jpg
Doc-P-794488-637490959532910665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن منطقة الرميل الكتائبية البيان التالي : 

يوماً بعد يوم يطل علينا أبطال منظومة التسوية والمحاصصة بأسوأ أداء عرفه لبنان على الاطلاق ، آخر فصوله تمنين أبناء وتجار منطقة الرميل والأشرفية بمساعدات مالية، مقتطعة من اموال اللبنانيين المنهوبة،  للتعويض عن الأضرار التي اصابتهم نتيجة انفجار المرفأ الذي حصل نتيجة تواطؤ هذه الطبقة  وسوء ادارتهاا 
لذلك يهم منطقة الرميل الكتائبية التأكيد أن منطقتي الرميل والأشرفية لم ولن تكونا يوماً مسرحاً لإنجازات وهمية وان ابناءهما لم يعتادوا مد اليد والتسول من اي كان للنهوض واعادة بناء بيوتهم ومحالهم ، ولم ولن يغيب عن بال اهل المنطقة ان ارتباط أحزاب المنظومة وإرتهانها لقوى الأمر الواقع  كان السبب الرئيس في التدهور الاقتصادي الذي اصابهم . 
ان التعويض على اهل المنطقة وكل المناطق التي تضررت هو حق وليس منة  لابل هو اقل الواجب المترتب على عاتق هذه الدولة التي اهملت المتضررين لأكثر من ستة اشهر وقد آن اوان التعويض دون تأخير بعيداً عن الزبائنية والمحسوبيات.
إن منطقة الرميل الكتائبية تعتبر أن هذه الممارسات التي تعتمدها السلطة لا تدل سوى على  إفلاس مدفع واستغلال  رخيص لوجع الناس، كما تعتبر أن وعي أهالي الرميل والأشرفية الشرفاء سيُسقِط محاولة تدجين اللبنانيين وإخضاعهم عبر زبائنية رجعية رخيصة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:13 | 2021-02-16
20:59 | 2021-02-16
20:55 | 2021-02-16
20:51 | 2021-02-16
20:48 | 2021-02-16
20:25 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website