لبنان

الوجه: الحريري يتمنى على الاخوة في تيار "المستقبل" عدم الانجرار للسجال الكلامي

Lebanon 24
16-02-2021 | 18:15
A-
A+
Doc-P-794489-637490963685832566.jpg
Doc-P-794489-637490963685832566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حسين الوجه عبر حسابه على "تويتر": "‏يتمنى الرئيس سعد الحريري على الزملاء النواب في كتلة المستقبل والاخوة والاخوات في تيار المستقبل، عدم الانجرار للسجال الكلامي، ردا على الحملات التي تستهدفه.

‏هناك فريق سياسي يريد استفزاز المستقبل وجمهور واسع من اللبنانيين ويلجأ الى التعبئة الطائفية لتحقيق أهدافه الخاصة، ولن يكون من المفيد مجاراة هذا الفريق بأعماله وخطابه السياسي وتأليب اللبنانيين على بعضهم البعض.

‏إنهم يلهثون وراء اشتباك اسلامي - مسيحي ، ولن يحصلوا على هذه الفرصة مهما اشتدت حملات التحريض واثارة الضغينة بين ابناء الوطن الواحد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:36 | 2021-02-17
01:16 | 2021-02-17
01:05 | 2021-02-17
00:53 | 2021-02-17
00:43 | 2021-02-17
00:34 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website