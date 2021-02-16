الجيش: توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 16 /2 /2021، إستأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت وقد تم توزيع مبلغ وقدره 4.033.100.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي إستفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 622 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة).وسيتم إستكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقة عين المريسة.