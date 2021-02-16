لبنان

في لبنان...55 حالة وفاة جديدة بكورونا...ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
16-02-2021 | 19:15
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2723 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 343584. كما تم تسجيل 55 حالة وفاة. 
وجاء في التقرير:
 
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