وزارة الخارجية تدين زعزعة استقرار العراق

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

"تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار اربيل وأسفر عن مقتل احد الأشخاص وإصابة آخرين، مستنكرةً استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وزعزعة استقرار جمهورية العراق الشقيقة، وتدعو إلى التقيّد بكافّة القوانين والمواثيق الدوليّة، والقوانين الانسانية، واحترامها.وإذ تجدّد الوزارة تضامن لبنان الكامل مع جمهورية العراق، وحرصه على أمنها واستقرارها، تقدّم تعازيها الحارة لذوي الضحية وتمنيّاتها بالشفاء العاجل للجرحى".