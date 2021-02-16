10
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تكتل لبنان القوي: ما صدر عن الرئيس المكلف يشكل انتكاسة للميثاق
Lebanon 24
16-02-2021
|
19:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا "تكتل لبنان القوي" في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للعودة إلى روح الميثاق ونص الدستور في عملية تشكيل الحكومة التي يحتاج إليها الشعب اللبناني في أصعب مرحلة يمر بها لبنان اقتصاديا وماليا وصحيا".
واعتبر أن "ما صدر عن الرئيس المكلف من مواقف يشكل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، والإشارة الى موضوع العدد مهما تم تغليفه تعكس نية بتمنين المسيحيين بالمناصفة وتذكيرهم بأن المناصفة هي شكلية، وليست حقيقية، الأمر الذي يفسر الكلام بأن الرئيس المكلف يملك صلاحية تشكيل الحكومة، فيما ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التشكيل أو الامتناع عن ذلك".
وأشار البيان "إلى أن تكتل لبنان القوي، الذي يريد أن تتشكل حكومة إصلاحية ومتوازنة في أسرع وقت مؤلفة من اختصاصيين قادرين، يضع الشعب اللبناني في صورة الحقيقة ويسأل هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهورية دستوريا وتهميش ما يمثل في عملية تكوين السلطة التنفيذية يخدم وحدة لبنان ويخدم اللبنانيين التواقين لحكومة تحل الأزمات المتراكمة؟".
وأكد أنه "قدم كل ما يمكن لتسهيل عملية تشكيل الحكومة إلى حد عدم المشاركة"، مشيرا إلى أن "كل اتهام لرئيس الجمهورية بأنه يريد الثلث المعطل، مع أن حتى لا شيء يمنعه سوى فكرة حكومة الاختصاصيين، هو اتهام باطل يتلطى وراءه من يريد ممارسة سياسة الاقصاء والعودة الى زمن كان فيه رئيس الجمهورية الشريك المغبون والضعيف في سلم السلطة. ان هذا الزمن ولى إلى غير رجعة، فاذا كانت نية الشراكة موجودة فالحل متوافر فورا. أما إذا استمرت عملية الاقصاء مسيطرة فهذا يعني أن هناك من يريد استمرار الأزمة لغايات غير معلومة".
ولفت التكتل إلى أنه "بحث في قوانين عدة بغية العمل على إقرارها في مجلس النواب، وناقش مشروعا لإلغاء الدعم تدريجيا عن بعض السلع مقابل دعم اللبنانيين المحتاجين. وأقر تشكيل وفد لزيارة بعض السفارات وتسليمها رسالة حول موضوع التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة الى الخارج".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
14:02 | 2021-02-16
16/02/2021 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
09:00 | 2021-02-16
16/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
10:30 | 2021-02-16
16/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
19:41 | 2021-02-16
16/02/2021 07:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا هذا القيادي البارز خائف؟
Lebanon 24
لماذا هذا القيادي البارز خائف؟
09:05 | 2021-02-16
16/02/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:36 | 2021-02-17
العراقيل آخذة بالاتساع.. والعقدة الدرزية تعود
01:16 | 2021-02-17
الثنائي الشيعي يُشدّد على أهمية تأليف "حكومة إنقاذ"
01:05 | 2021-02-17
الملف الحكومي لا يزال عالقاً
00:53 | 2021-02-17
الحريري يُغادر إلى الدوحة اليوم
00:43 | 2021-02-17
المفتي الجوزو لـ"الأنباء": على عون إقامة تمثال للحريري الذي أوصله للرئاسة
00:34 | 2021-02-17
الحريري لن يتنازل عن السقف الذي وضعه لعملية التأليف
فيديو
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
Lebanon 24
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact