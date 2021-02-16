10
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في لبنان...قاصر تُغتصب ويُتاجر بها...والأهل متورطون!
Lebanon 24
16-02-2021
|
20:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار "الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان"، في بيان، الى أنه "إثر تلقي معلومات عبر الخط الساخن للاتحاد للاستماع إلى فتاة قاصر هربت من منزل ذويها تبلغ من العمر 12 عاما، كي يتبين لنا أثناء التحقيق انها هربت لأنها كانت تتعرض للاغتصاب كما والاتجار بها في أعمال مخلة للآداب بدفع من والدتها. تحرك الاتحاد فورا بمراسلة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي تابعت القضية باشراف المحامي العام الاستئنافي الرئيس رائد أبو شقرا، وبعد التحريات كما وبعد أداء مميز لمندوبات الاتحاد في جبل لبنان بالتنسيق مع مكتب المريجة ومن بعدها حماية الآداب لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، جرى كشف الشبكة كما وتوقيف الوالد والوالدة مع أخرين متورطين في أعمال تسهيل الدعارة والتعدي على القاصر".
أضاف: "ولاحقا، وخلال سير التحقيقات، توجه الاتحاد بكتاب الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، طالبا اليها التحري والتحقيق مع صاحب ومدير أحد المنتجعات السياحية حيث كانت تتم أفعال التعرض للقاصرة، وبعد التوسع في التحقيقات، جرى توقيف صاحب ومدير المؤسسة السياحية بالإضافة الى توقيف العاملين في المؤسسة الذين ثبت تورطهم في المشاركة بصورة مباشرة او غير مباشرة، في تسهيل اعمال الدعارة بحق القاصرة".
وشكر الاتحاد "النيابة العامة في جبل لبنان لا سيما حضرة الرئيس رائد ابوشقرا لما قام به من متابعة حثيثة في هذا الملف، كما وضباط وعناصر مكتب حماية الآداب لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي"، كما حيا "مندوباته العاملات اللواتي كان لهن الدور والعمل الرائد في متابعة الملف والتحقيقات، لإيصال القاصرة التي تعرضت لفعل الاعتداء، الى احدى الجمعيات الموثوقة حيث جرى احتضانها ومتابعة اوضاعها تحت اشراف حضرة قاضي الاحداث في جبل لبنان الرئيسة جويل أبو حيدر التي لم تألو جهدا، كما عادتها، لمتابعة القضية من ألفها الى يائها".
واهاب ب"كل من يتناهى او يصل اليه خبر تعرض حدث او قاصر لأفعال أو تعد جنسي أو أي تعد أخر يهدد سلامته، للمباشرة الى الاتصال بالخط الساخن للاتحاد والابلاغ عن القضية والتعرض الحاصل، مع التأكيد على حفظ سرية هويته بشكل كامل"، كما واهاب ب "العاملين في المؤسسات السياحية الاتصال بالاتحاد على ارقام الخط الساخن للابلاغ عن أي حالات اصطحاب قاصرين او قاصرات الى تلك الأماكن بهدف ممارسة أفعال مشينة معهن او معهم".
وشدد الاتحاد على "ضرورة التوعية والتعاون ومساعدة الجميع لنستكمل مهمة حماية الاحداث والطفولة في لبنان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
14:02 | 2021-02-16
16/02/2021 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
09:00 | 2021-02-16
16/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
10:30 | 2021-02-16
16/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
19:41 | 2021-02-16
16/02/2021 07:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا هذا القيادي البارز خائف؟
Lebanon 24
لماذا هذا القيادي البارز خائف؟
09:05 | 2021-02-16
16/02/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:36 | 2021-02-17
العراقيل آخذة بالاتساع.. والعقدة الدرزية تعود
01:16 | 2021-02-17
الثنائي الشيعي يُشدّد على أهمية تأليف "حكومة إنقاذ"
01:05 | 2021-02-17
الملف الحكومي لا يزال عالقاً
00:53 | 2021-02-17
الحريري يُغادر إلى الدوحة اليوم
00:43 | 2021-02-17
المفتي الجوزو لـ"الأنباء": على عون إقامة تمثال للحريري الذي أوصله للرئاسة
00:34 | 2021-02-17
الحريري لن يتنازل عن السقف الذي وضعه لعملية التأليف
فيديو
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
Lebanon 24
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact