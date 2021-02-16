لبنان

اليازا تناشد السلطات المعنية: لمعاقبة سارقي الريغارات

Lebanon 24
16-02-2021 | 20:59
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وجهت "اليازا" نداء للسلطات المعنية لاكتشاف ومعاقبة سارقي اغطية الحديد من الريغارات ومن اقنية المياه في مختلف المناطق اللبنانية.

واعتبرت "اليازا" ان هذا عمل عصابات ومافيات منظمة، وسهل كشفهم، ولا يمكن تصريف هذه المسروقات أو اعادة صهرها او بيعها بسهولة، وأن لها افرانا خاصة ومحددة ويجب ضبطها، وملاحقة المجرمين بمحاولة جناية القتل لتسبب هذه السرقات بقتل المواطنين.

وأشارت الى ان "هناك عددا من الدول عانت من هذه الظاهرة وقد نجحت في مواجهتها عبر تعديل هندسي لاليات تغطية الريغارات واقنية المياه، وعبر ضبط السارقين والتشدد بمعاقبتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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