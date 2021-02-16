لبنان

المجموعة الأولى من العاملين في قسم الصحة في الأونروا تلقت اللقاح

Lebanon 24
16-02-2021 | 22:09
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 تلقى عدد من العاملين في قسم الصحة في وكالة "الاونروا" اللقاح اليوم ضد فيروس كورونا في مستشفى صيدا الحكومي، بحضور المدير العام لوكالة "الأنروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمستشفى الحكومي الدكتور احمد الصمدي، مدير مكتب "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، رئيس قسم الصحة في الأنروا في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة ورئيس قسم الصحة في منطقة صيدا الدكتور وائل ميعاري.

وهنأ كوردوني الموظفين على هذه الخطوة الأولى المهمة في تلقي التلقيح شاكرا الدكتور الصمدي وكل من عمل على تحضير وتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح.

وقال شناعة: "تلقيت اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا وأنا أشجع جميع زميلاتي وزملائي في الأونروا وكل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين على تلقي اللقاح لأنه الوسيلة الأكثر فاعلية لمنع انتشار هذا الوباء وتخفيف تأثيره الصحي وأطلب من كل فلسطيني يريد أخذ اللقاح أن يُسجل أسمه عبر المنصة الوطنية ليحصل على التلقيح عندما يحين دوره".
المصدر: الوكالة الوطنية
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