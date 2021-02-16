"أوجيرو" تعلن توقف كابل "IMEWE" عن العمل

أعلنت أوجيرو في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أن "أعمال صيانة كابل "IMEWE" من قبل المزوّد الفرنسي أدت الى توقف الأخير عن العمل بشكل كامل ممّا أثّر على 20٪ من مستخدمي شبكة الإنترنت وبعض موزعي الخدمة".وأشارت إلى أن "فرقها تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي احتقان الشبكة".