لبنان

الدفاع المدني: لضرورة التقيد بهذه الإجراءات عند العاصفة

Lebanon 24
16-02-2021 | 23:16
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بياناً ذكرت فيه "بضرورة اتباع ارشادات السلامة العامة خلال العاصفة التي تمر بها البلاد حاليًّا، لا سيما لجهة التأكد من تجهيزات التدفئة قبل استعمالها".

وأكدت على "ضرورة توخي الحذر عند اشعال أجهزة التدفئة العاملة بواسطة اللهب المكشوف ("مناقل فحم"، مدفئة على الغاز، الخ...) ووضعها بشكل آمن تفادياً لتسبب اشتعال النيران (ستائر، غسيل، الخ...).واطفاء هذه الوسائل قبل الخلود إلى النوم او الخروج من المنزل".

وشددت على "تهوئة الغرف من وقت إلى آخر حفاظا على كمية الاوكسيجين الضرورية".

كما ذكرت المواطنين بضرورة الاتصال على رقم الطوارىء 125 في حال حدوث أي طارئ. ومراجعة الصفحة الرسمية لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي.
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