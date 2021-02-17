لبنان

هل تَشي الحركة الروسية بمزيد من تدويل الأزمة؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 00:03
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كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "دَخَلَ لبنان سباقاً جديداً بين التحذيرات المتصاعدة من أن تطلق الأزمة السياسية والمالية العنان لكوابيس قد تجعل البلاد في مهبّ العاصفة الشاملة التي يُخشى أن يؤجّجها العاملُ الأمني، وبين ارتفاع منسوب الضغوط الخارجية في محاولةٍ لقطْع الفتيل المشتعل قبل انفجار برميل البارود بمكوّناته الداخلية والإقليمية الموصولة بالمنازلة القاسية في المنطقة.

وإذ شخصتْ الأنظارُ مساء أمس إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتباره المُمْسِك بخيوط اللعبة الداخلية وامتدادها الإقليمي، وكون سقف مواقفه من شأنه أن يفسّر كل مجريات الأزمة الحكومية وحتى آفاقها ربْطاً بمقتضيات شدّ الحبل في نطاق قوس النفوذ الإيراني بملاقاة محاولات توسيع إطار وجدول أعمال مفاوضات العودة للاتفاق النووي، انشغلت بيروت بإطلالةٍ روسية بارزة على الواقع اللبناني عبّرتْ عنها ديبلوماسية الهاتف لنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي بحث الأزمة الحكومية (الاثنين) مع كل من الرئيس المكلف سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط".
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المصدر: وسام أبو حرفوش وليندا عازار - الراي الكويتية
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