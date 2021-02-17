لبنان

العهد طلب تدخّلاً روسياً على أعلى المستويات

Lebanon 24
17-02-2021 | 00:20
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كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية من أوساط عليمة أن "العهد طلب تدخلاً روسياً على أعلى المستويات، من أجل الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي يزور قطر اليوم الأربعاء، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد، للقبول بتوسيع الحكومة إلى عشرين وزيراً، بما يسمح لرئيس الجمهورية وحلفائه الحصول على الثلث المعطل، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس الحريري بشدة، وهذا ما أبلغه إلى الموفد الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الذي اتصل به أول من أمس، بعد اتصال مماثل أجراه برئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، حيث جرى البحث في سبل تسريع ولادة الحكومة".
وأشارت المعلومات إلى أن "العهد لا يريد السير بالمبادرة الفرنسية، لأنها تدعم موقف الحريري في تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، ولذلك كان التوجه نحو موسكو، ظناً من فريق العهد أنه قادر على التأثير في موقف الحريري، وبالنظر إلى علاقتها مع النائب السابق جنبلاط وبعض حلفاء الحريري، بما يسهل ولادة الحكومة الجديدة، وفق رؤية الرئيس عون وحلفائه".
المصدر: السياسة الكويتية
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