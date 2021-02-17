لبنان

الحريري لن يتنازل عن السقف الذي وضعه لعملية التأليف

Lebanon 24
17-02-2021 | 00:34
A-
A+
Doc-P-794577-637491189871388530.jpg
Doc-P-794577-637491189871388530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر تيار "المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية أن "الرئيس سعد الحريري يرحّب بالدور الروسي، لكنه متمسّك في المقابل بموقفه الذي عبر عنه في كلمته بذكرى 14شباط، ولن يتنازل عن السقف الذي وضعه لعملية التأليف".
المصدر: السياسة الكويتية
مواضيع ذات صلة
الحريري: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء. من يمنع تشكيل الحكومة يمنع اطلاق الاصلاحات، يطول معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها، وفي النهاية يقول ان قراره خراب البلد
lebanon 24
17/02/2021 03:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب بحث والسفيرة الفرنسية في أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة والوضع العام وفي مستجدات خطة الحكومة حول وباء "كورونا" واللقاحات التي ستصل إلى لبنان
lebanon 24
17/02/2021 03:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة الصباح الإخبارية: تحرك خارجي مكثف لدعم لبنان ترجمته العملية مشروطة بتشكيل الحكومة
lebanon 24
17/02/2021 03:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قطر: تشكيل الحكومة شأن داخلي لبناني وقطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وسنستمر في دعمنا للبنان
lebanon 24
17/02/2021 03:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24

تشكيل الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:36 | 2021-02-17
01:16 | 2021-02-17
01:05 | 2021-02-17
00:53 | 2021-02-17
00:43 | 2021-02-17
00:20 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website