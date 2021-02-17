الحريري لن يتنازل عن السقف الذي وضعه لعملية التأليف

أكدت مصادر تيار "المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية أن "الرئيس سعد الحريري يرحّب بالدور الروسي، لكنه متمسّك في المقابل بموقفه الذي عبر عنه في كلمته بذكرى 14شباط، ولن يتنازل عن السقف الذي وضعه لعملية التأليف".