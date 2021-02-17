لبنان

المفتي الجوزو لـ"الأنباء": على عون إقامة تمثال للحريري الذي أوصله للرئاسة

Lebanon 24
17-02-2021 | 00:43
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أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أنه "ليس أمامنا سوى التفاهم والحوار فيما بيننا»، داعيا رئيس الجمهورية ميشال عون الى التطلع لمصلحة لبنان وإنقاذه، وإجراء حوار جدي مع الرئيس المكلف لتشكيل حكومة سعد الحريري، لانتشال لبنان من الدرك الأسفل الذي وصل اليه منعاً لانهياره بالكامل"، معتبرا أن "الرئيس الحريري يجول بلاد العالم لإنقاذ لبنان وحمايته"، داعيا الرئيس عون الى المبادرة، كي لا يحكم عليه التاريخ بأنه أساء للبنان، ويعمل على إنقاذ سمعته.

وقال الجوزو في تصريح لـ"الأنباء":"نعيش اليوم في لبنان، فترات قاتمة وسوداء، فالكل متشائم من الطريقة التي يدير بها الرئيس عون البلاد، لقد تخلفنا وأصبح لبنان من البلاد الفقيرة وبات بحاجة الى المعونة والمساعدة بصورة دائمة، وهذا هو حال كل بلد تدخلت فيه إيران، لذلك لا بد من وضع حد لهذه التدخلات والعودة الى الحضن العربي واللبناني".

وفي معرض سؤاله عن المخرج لحل الأزمة في لبنان، قال الجوزو: "لقد فشل كل الوسطاء، وعلى رأسهم فرنسا، التي يتغنى بها اللبنانيون، في حل العقدة، لأن الذين يعطلون البلد يأخذون التعليمات من الخارج، من جهات لا تريد الخير والتقدم للبنان. وللأسف ليس هناك من بصيص نور نراهن عليه".
المصدر: الانباء الكويتية
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