الحريري يُغادر إلى الدوحة اليوم

يغادر الحريري اليوم إلى الدوحة، في زيارة تستغرق يومين، حيث يجري محادثات مع كبار المسؤولين القطريين في إطار استكمال زياراته الخارجية.



وتقول المصادر المتابعة لـ"الأنباء" الكويتية إن "عدم التوصل الى ما يسرّع تشكيل الحكومة، أوجب التواصل بين الحريري والدوحة، والاتفاق على هذه الزيارة".