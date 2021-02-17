لبنان

الملف الحكومي لا يزال عالقاً

Lebanon 24
17-02-2021 | 01:05
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قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "لا اجواء معينة تصدر من قصر بعبدا إزاء الملف الحكومي على الرغم من أن مقربين من رئيس الجمهورية يرفضون أي كلام يفيد أن الكرة في ملعبه"، مشيرة إلى أنه "قال كلمته بوضوح في ما خص المعايير".  
لكن المصادر توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومي دون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية.
ولاحظت المصادر أن "الكلام عن تجدد التحرك الفرنسي على خط ترتيب الوضع ليس دقيقا حتى وإن تردد حديث عن قنوات اتصال مفتوحة بين المعنيين".
وأشارت إلى أن "هناك  انتظارا لمفاعيل خطاب السيد نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة"، مؤكدة أن "هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقاً".
المصدر: اللواء
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