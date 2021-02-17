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لبنان
الثنائي الشيعي يُشدّد على أهمية تأليف "حكومة إنقاذ"
Lebanon 24
17-02-2021
|
01:16
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شدّدت مصادر "الثنائي الشيعي"على أهمية تأليف "حكومة إنقاذ" قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر:
اللواء
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