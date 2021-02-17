الثنائي الشيعي يُشدّد على أهمية تأليف "حكومة إنقاذ"

شدّدت مصادر "الثنائي الشيعي"على أهمية تأليف "حكومة إنقاذ" قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".