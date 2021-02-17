لبنان

العراقيل آخذة بالاتساع.. والعقدة الدرزية تعود

Lebanon 24
17-02-2021 | 01:36
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يسيطر الانسداد على ملّف تشكيل الحكومة، فبعد حرب الإلغاء التي شهدتها الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين بين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ورئيس الجمهورية مشال عون، يبدو أن العراقيل آخذة بالاتساع.

وقالت مصادر عبر "الجريدة" الكويتية إن "اللقاء الدزري هو من بنات أفكار صهر العهد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل، الذي يحاول بشتى الطرق أن ينزع عن نفسه صفة المعرقل الأساسي لتشكيل الحكومة، من خلال استحضار العقدة الدرزية عبر المطالبة بتوسيع حجم الحكومة إلى عشرين وزيراً وضمها وزيراً درزياً غير محسوب على جنبلاط".
المصدر: الجريدة الكويتية
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