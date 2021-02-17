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لبنان
المؤتمر التأسيسي
Lebanon 24
17-02-2021
|
04:33
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يلاحظ أنّ رئيس حزب ونائباً هو من يتولى في معظم الأحيان طرح المؤتمر التأسيسي.
المصدر: النهار
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