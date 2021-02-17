إستهداف مصور

وزير سابق، انشأ حركة مدنية باهداف سياسية، اوكل الى اشخاص مهمة تركيب فيديوهات مجتزأة ومركبّة لاستهداف رئيس لجنة نيابية اساسية، ومحاولة ضرب مصداقيته لدى الرأي العام.