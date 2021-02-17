لبنان

إستهداف مصور

Lebanon 24
17-02-2021 | 04:35
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وزير سابق، انشأ حركة مدنية باهداف سياسية، اوكل الى اشخاص مهمة تركيب فيديوهات مجتزأة ومركبّة لاستهداف رئيس لجنة نيابية اساسية، ومحاولة ضرب مصداقيته لدى الرأي العام.
 
المصدر: النهار
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