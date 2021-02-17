إحجام عن المشاركة

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Lebanon 24
17-02-2021 | 04:35
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سُجّلت برودة واضحة عبر تدني مشاركة محازبين وأنصار في مناسبات يقيمها بعض الأحزاب، وذلك على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وترهل العمل الحزبي.
 
المصدر: النهار
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