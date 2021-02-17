اعادة صياغة شكوى

تتحضر هيئة القضايا في وزارة العدل لإعادة صياغة الشكوى المتعلقة بوزارة المهجرين التي سبق ان قدمتها امام النيابة العامة التمييزية بعد ان تبين عدم صحة اساسها القانوني وتضمينها اسماء موظفين متوفين منذ سنوات.