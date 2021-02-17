تسريبات عن عمولات

سربت جهات سياسية عدة مستندات صادرة عن ممثل شركة دولة غير عربية مشغلة للبواخر تتضمن تعهد الشركة بتسديد عمولات الى اشخاص مقربين من اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة العقد مع الشركة.

