لبنان

تسريبات عن عمولات

Lebanon 24
17-02-2021 | 04:46
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سربت جهات سياسية عدة مستندات صادرة عن ممثل شركة دولة غير عربية مشغلة للبواخر تتضمن تعهد الشركة بتسديد عمولات الى اشخاص مقربين من اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة العقد مع الشركة.
المصدر: نداء الوطن
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