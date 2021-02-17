الأهل كشركاء في التعلّم من بعد

كتب محمود عيسى في "الأخبار": في بداية جائحة كورونا، منتصف العام الدراسيّ الماضي (2019 - 2020)، راهن كثيرون على انتهاء الأزمة في القريب العاجل، وحتى قبل نهاية العام. بناءً عليه، اكتفت معظم المؤسّسات التّربويّة باعتماد أساليب تقليدية في التعليم من بعد، بهدف الحفاظ على استمراريّة التعليم، وتزجية الوقت من دون البحث عن أدوات تحسّن هذه العملية، أو من دون أخذ النواتج التعليميّة للتلميذ في الاعتبار، نتيجة الاعتقاد بأنّه سيتمّ ترميم الأهداف لدى العودة إلى التعليم الحضوري.





لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. لكننا بتْنا في منتصف العام الدراسيّ (2020 - 2021)، ومن المُرجّح استمرار التعليم من بعد بشكل كامل حتى نهاية هذا العام، وقد يمتد إلى العام الدّراسي المقبل (2021 - 2022) ولو جزئياً. ونتيجة اعتقادنا بأنّ معظم المؤسسات التّربويّة ستستفيد من تجربتها في «التعليم من بعد» بعد انتهاء الجائحة، والعودة إلى التعليم الحضوري في السنوات المقبلة رغم وجود بعض المعوّقات في البنية التحتية غير الجاهزة، نجد أنّ الواقع التربوي لا يحتاج إلى تعديلات شكلية ومظهرية قد تتسبّب - كما جرت العادة - في تأخير التطوير، ولكنّه يحتاج إلى وضْع رؤى منضبطة لإصلاح التعليم من خلال الدخول في عمليّات تطوير فعليّة تعالج الخلل القائم في العمليّة التعليميّة، والتي تحوّلت في رأينا من مثلّث البيداغوجيا المتساوي الأضلاع والذي يضمّ المدرسة أو المعرفة والمعلّم والتلميذ إلى شكل رباعي الأضلاع، أضلعته غير متساوية ويضم: المدرسة أو المعرفة، المعلّم، التلميذ والأهل.لقراءة المقال كاملاً