لبنان

الأهل كشركاء في التعلّم من بعد

Lebanon 24
17-02-2021 | 06:23
A-
A+
Doc-P-794609-637491399633158173.jpg
Doc-P-794609-637491399633158173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمود عيسى في "الأخبار": في بداية جائحة كورونا، منتصف العام الدراسيّ الماضي (2019 - 2020)، راهن كثيرون على انتهاء الأزمة في القريب العاجل، وحتى قبل نهاية العام. بناءً عليه، اكتفت معظم المؤسّسات التّربويّة باعتماد أساليب تقليدية في التعليم من بعد، بهدف الحفاظ على استمراريّة التعليم، وتزجية الوقت من دون البحث عن أدوات تحسّن هذه العملية، أو من دون أخذ النواتج التعليميّة للتلميذ في الاعتبار، نتيجة الاعتقاد بأنّه سيتمّ ترميم الأهداف لدى العودة إلى التعليم الحضوري.
لكننا بتْنا في منتصف العام الدراسيّ (2020 - 2021)، ومن المُرجّح استمرار التعليم من بعد بشكل كامل حتى نهاية هذا العام، وقد يمتد إلى العام الدّراسي المقبل (2021 - 2022) ولو جزئياً. ونتيجة اعتقادنا بأنّ معظم المؤسسات التّربويّة ستستفيد من تجربتها في «التعليم من بعد» بعد انتهاء الجائحة، والعودة إلى التعليم الحضوري في السنوات المقبلة رغم وجود بعض المعوّقات في البنية التحتية غير الجاهزة، نجد أنّ الواقع التربوي لا يحتاج إلى تعديلات شكلية ومظهرية قد تتسبّب - كما جرت العادة - في تأخير التطوير، ولكنّه يحتاج إلى وضْع رؤى منضبطة لإصلاح التعليم من خلال الدخول في عمليّات تطوير فعليّة تعالج الخلل القائم في العمليّة التعليميّة، والتي تحوّلت في رأينا من مثلّث البيداغوجيا المتساوي الأضلاع والذي يضمّ المدرسة أو المعرفة والمعلّم والتلميذ إلى شكل رباعي الأضلاع، أضلعته غير متساوية ويضم: المدرسة أو المعرفة، المعلّم، التلميذ والأهل.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الاخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2021-02-17
09:05 | 2021-02-17
08:30 | 2021-02-17
09:07 | 2021-02-17
09:00 | 2021-02-17
08:50 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website