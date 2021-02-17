جديد تحقيقات المرفأ... رجال أعمال سوريين متورطين وطلب من فرنسا لتسليم تقريرها

كتب يوسف دياب في "الأنباء الكويتية" سطر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استنابات الى الأجهزة الأمنية اللبنانية، طلب بموجبها تبيان كامل هويات رجال الأعمال السوريين الذين يحملون أيضا الجنسية الروسية، والتثبت مما إذا لهم مكان إقامة في لبنان تمهيدا لاستدعائهم الى التحقيق.ويأتي هذا الإجراء غداة التقارير التي وردت إلى القاضي صوان من مصادر متعددة، وتفيد بأن رجال أعمال على علاقة مباشرة بالنظام السوري، ويقفون وراء صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا بواسطة شركات مسجلة بأسمائهم في بريطانيا وتتخذ نفس العنوان العائد لشركة "سفارو ليمتيد"، وشحنها الى مرفأ بيروت.الى ذلك بعث القاضي صوان كتابا الى السلطات الفرنسية عبر سفارة بلادها في بيروت، لاستيضاح أسباب تأخر الخبراء الفرنسيين في إيداعه تقريرهم بنتائج عملهم الفني والتقني في المرفأ، والذي يحسم بشكل عملي أسباب الانفجار وما اذا كان ناتج عن عمل أمني أو خطأ بشري، وهو ما يرتب نتائج مختلفة لأي من الفرضيتين.