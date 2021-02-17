لبنان

جديد تحقيقات المرفأ... رجال أعمال سوريين متورطين وطلب من فرنسا لتسليم تقريرها

Lebanon 24
17-02-2021 | 06:48
A-
A+
Doc-P-794621-637491415364361872.jpg
Doc-P-794621-637491415364361872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب يوسف دياب في "الأنباء الكويتية" سطر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استنابات الى الأجهزة الأمنية اللبنانية، طلب بموجبها تبيان كامل هويات رجال الأعمال السوريين الذين يحملون أيضا الجنسية الروسية، والتثبت مما إذا لهم مكان إقامة في لبنان تمهيدا لاستدعائهم الى التحقيق.

ويأتي هذا الإجراء غداة التقارير التي وردت إلى القاضي صوان من مصادر متعددة، وتفيد بأن رجال أعمال على علاقة مباشرة بالنظام السوري، ويقفون وراء صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا بواسطة شركات مسجلة بأسمائهم في بريطانيا وتتخذ نفس العنوان العائد لشركة "سفارو ليمتيد"، وشحنها الى مرفأ بيروت.

الى ذلك بعث القاضي صوان كتابا الى السلطات الفرنسية عبر سفارة بلادها في بيروت، لاستيضاح أسباب تأخر الخبراء الفرنسيين في إيداعه تقريرهم بنتائج عملهم الفني والتقني في المرفأ، والذي يحسم بشكل عملي أسباب الانفجار وما اذا كان ناتج عن عمل أمني أو خطأ بشري، وهو ما يرتب نتائج مختلفة لأي من الفرضيتين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2021-02-17
09:05 | 2021-02-17
08:30 | 2021-02-17
09:07 | 2021-02-17
09:00 | 2021-02-17
08:50 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website