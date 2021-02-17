"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان ال JET STREAM (اي التيار النفاث) الرطب يضرب لبنان ويغطي المنطقة حتى سيناء وشمال المملكة السعودية ويستقطب الرطوبة نحو لبنان من بحر الاسود ما يزيد من فعالية العاصفة الثلجية في لبنان من حيث زيادة الرطوبة والتراكمات الثلجية بنسبة 20 %.

وأضاف ان السحب الثلجية القادمة من غرب تركيا ستؤدي اليوم الاربعاء لتساقط غزير للثلوج بين 800 و 900 متر، وستؤدي البرودة مساء اليوم وصباح الخميس لتدني مستوى الثلوج ربما نحو 700 متر و 500 متر في الشمال.

سوف تزداد نسبة الرطوبة بسبب التيار النفاث الذي سيجدد نشاطه بين السبت والاحد ما يزيد من المدة الزمنية لتساقط الثلوج تترافق مع انهيار درجات الحرارة لتلامس على ساحل 4 درجات ليلاً و -١ على 700 متر بين ليل الاربعاء وفجر الخميس.

تابع: اذاً احتمال ان يستمر تساقط الثلوج بشكل محلي حتى الاحد وتزداد التراكمات الثلجية اعتباراً من 750 متر وما فوق، الثلوج تتساقط حالياً على 1000 متر وما زال لبنان ينتظر دخول الجبهة القطبية الأشد برودة. نحن امام عاصفة ثلجية بامتياز.

أما حال الطرقات صباح اليوم الخميس في ظل العاصفة "جويس" كا أطلق عليها فهي على الشكل التالي" :

طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط أما طريق ترشيش زحلة فمقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

كما أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:

عيناتا الارز

كفردبيان حدث بعلبك

العاقورة حدث بعلبك

جرد مربين الهرمل

شبعا كفرشوبا و شبعا راشيا

تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة

طرقات الشوف الاعلى كفريا نيحا مرستي جباع بعذران الخريبة الباروك عين زحلتا