يتجول بشوارع طرابلس رافعاً ورقة: "رحمتك يا رب عندي اولاد وايجار بيت".. اليكم قصتّه (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يتجول في شوارع طرابلس رافعاً ورقة كتب عليها: "رحمتك يا رب عندي اولاد وايجار بيت".ووفقاً لاهالي طرابلس، هذا الشخص كان يعمل بمجال تركيب الالمنيوم وفقد وظيفته بسبب الأوضاع الاقتصادية، واصبح يتجول في الشوارع سعياً لشفقة الناس عليه واعطائه المال، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتفاعلت قصة الرجل حيث قرر عدد من المواطنين القيام بمبادرة لمساعدته وذلك بالتعاون مع احد اللبنانيين المقيمين خارج لبنان.