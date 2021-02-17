لبنان

يتجول بشوارع طرابلس رافعاً ورقة: "رحمتك يا رب عندي اولاد وايجار بيت".. اليكم قصتّه (فيديو)

Lebanon 24
17-02-2021 | 07:20
A-
A+
Doc-P-794630-637491437924602369.jpg
Doc-P-794630-637491437924602369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يتجول في شوارع طرابلس رافعاً ورقة كتب عليها: "رحمتك يا رب عندي اولاد وايجار بيت".

ووفقاً لاهالي طرابلس، هذا الشخص كان يعمل بمجال تركيب الالمنيوم وفقد وظيفته بسبب الأوضاع الاقتصادية، واصبح يتجول في الشوارع سعياً لشفقة الناس عليه واعطائه المال، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وتفاعلت قصة الرجل حيث قرر عدد من المواطنين القيام بمبادرة لمساعدته وذلك بالتعاون مع احد اللبنانيين المقيمين خارج لبنان.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2021-02-17
08:30 | 2021-02-17
09:07 | 2021-02-17
09:05 | 2021-02-17
09:00 | 2021-02-17
08:50 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website