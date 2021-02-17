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لبنان
كمين لمواطن في القبة.. أشهر المسدس بوجهه لكن لم يطلق النار
Lebanon 24
17-02-2021
|
07:41
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اقدم المدعو "ا.ج" على نصب كمين واشهار مسدس حربي بوجه المدعو "ا.ق" من دون اطلاق النار باتجاهه في منطقة القبة (مشروع الحريري) وذلك على خلفيات سابقة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
في حين قامت دورية من المخابرات والجيش بمداهمة منزله ولم بتّم العثور عليه.
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