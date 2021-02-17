مياه الأمطار تدخل المنازل وخيم النارحين شمالاً

أغرقت مياه الامطار والسيول منزل مختار بلدة سفينة القيطع الاسبق احمد مصطفى حمزة للمرة الثالثة هذا العام، وأتلفت كامل محتويات المنزل والدكان المجاور بما فيها، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وناشدت العائلة محافظ عكار عماد اللبكي، ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا الضغط على بلدية سفينة القيطع من اجل إنشاء وصلة لقناة تصريف مياه الامطار قرب منزلهم، والتي سبق وان طالبت بها العائلة البلدية اكثر من مرة، الا ان احدا لم يسمع او يصغي لهذا الطلب، لتبقى العائلة تحت رحمة الامطار والسيول التي تتدفق الى منزلهم ودكانهم مع كل زخة مطر.

على صعد متصّل، غمرت مياه الامطار مساء أمس مخيمات اللاجئين السوريين في بلانة الحيصة - عكار.



وقد دخلت مياه الامطار الى داخل الخيم التي يسكن بها عائلات وادت لاتلاف معظم مقتنياتهم.