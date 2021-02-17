أفيوني: يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدعون الحرص على السيادة؟

غرد الوزير السابق عادل أفيوني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏الدول لم تعد تفقد سيادتها بالحروب ‏بقدر ما تفقد سيادتها عندما تفرط بالاستدانة وتصير رهينة الدائنين والمساعدات".



أضاف: "الطبقة الحاكمة فرطت بالسيادة عندما أنفقت وهدرت بلا حدود، وراكمت عجزا رهيبا واستدانت بلا رادع. واليوم يعترضون على شروط البنك الدولي لتقديم الدعم ويدعون الحرص على السيادة؟".