لبنان

لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2021 | 10:30
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لفت في خطاب الامين العام لحزب الله امس قوله ما مفاده ان اي ملاحظة تتعلق بالتفاهم بين الحزب والتيار يجب مناقشتها داخل الغرف المغلقة ولا يجب ان ترد في البيانات الرسمية.

وفي المعلومات ان نصرالله تقصد توجيه هذا "التنبيه" المباشر لرئيس التيار النائب جبران باسيل بعدما وصل الى الحزب "محضر" بمداولات حلقة  باسيل الضيقة وقال فيها كلاما عالي السقف مفاده انه لا يثق بحزب الله وهو اكثر من "اخترب بيته" من التفاهم معه، معتبرا ان الحزب لم يعبر له عما يطمئن للمرحلة المقبلة.

ووفق المعلومات ايضا  فان "حزب الله" ، وقبل خطاب نصرالله كان تواصل مع  قيادة "التيار الوطني الحر" عدم الحديث عن ملاحظاتها السياسية عبر الاعلام لان ذلك يؤدي الى اشكالات بين مناصري الحزب والتيار  على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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