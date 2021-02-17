لبنان

انقلاب سيارة عند اوتوستراد القلمون بإتجاه طرابلس (صورة)

Lebanon 24
17-02-2021 | 09:07
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إنقلبت سيارة عند اوتوستراد القلمون بإتجاه طرابلس بعد جسر المشاة من دون سقوط اصابات والاضرار مادية. 
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