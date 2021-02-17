اشار مطلعون "الى ان قرض البنك الدولي للعائلات الاكثر فقرا سيمر في المجلس النيابي دون اعتراضات وسيكتفي بعض النواب بتسجيل ملاحظات للظهور بموقع الحريص على العمل الدستوري وعلى السيادة اللبنانية".

وعلق نائب بارز بالقول "مين بيسترجي يعارضو بعد ما صارو 60 بالمية من اللبنانيين فقراء"، ليضيف نائب ثان مشهور بصراحته "هالمرة ما في ولا لحسة لجماعتنا. البنك الدولي مفتّح عيونو عالاخر".‎