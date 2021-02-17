لبنان

نحاس: لا جدوى من اقتراح الحلول في ظل استمرار غياب سلطة تقوم بالتغيير

Lebanon 24
17-02-2021 | 09:51
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أسف عضو" كتلة الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس لما نشهده من عجز سياسي كامل، معتبرا أن لبنان ليس في أزمة انما في خضمّ انهيار منظومة الحكم القائمة.
وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أشار نحاس الى ان لا جدوى من اقتراح الحلول في ظل استمرار غياب سلطة تقوم بالتغيير، والمطلوب تشكيل حكومة مُهِمّة من مستقلين".
واعتبر نحاس" أن النقاش الذي حصل أمس في ساحة النجمة حول قرض البنك الدولي اتّسم بالعقلانية ووضع الأمور في نصابها كما طلب التوضيح في عدة أمور من بينها مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار مدرج في القرض ضمن إطار خدمات استشارية".
وإذ توقع نحاس "أن يصار الى إقرار مشروع القرض الأسبوع المقبل"، أعرب عن أسفه" لأنه أتى من خارج سياق خطة مالية اجتماعية متكاملة."
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