إنطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في مستشفى قلب يسوع

أعلنت مستشفى قلب يسوع في بيان، أنه بعد قليل تنطلق عملية التلقيح في المركز المخصص داخل المستشفى، لتلقيح الطاقم الطبي والتمريضي، بإشراف الفريق المتخصص من وزارة الصحة برئاسة مستشار وزير الصحة لشؤون الإستشفاء ذو الفقار المولى.وأفادت أن "عملية التلقيح ستتم وفق معايير وزارة الصحة العامة بعد إنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية كافة، وجهوزية فريق العمل الطبي والتمريضي".