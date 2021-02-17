لبنان

اقتلاع ثمرة لفت عملاقة في عكار (صورة)

Lebanon 24
17-02-2021 | 10:06
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اقتلع المزارع حسين شحادة في بلدة تل اندي عكار، ثمرة لفت عملاقة من أرضه، تزن 5 كيلو و260 غراما.
 
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