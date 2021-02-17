هل يذهب مجلس بلدية طرابلس الى تسوية جديدة فخطة عمل؟

لم يكن خافيا على أحد أن الانسجام مفقود بين أعضاء مجلس بلدية طرابلس وان هناك مزيدا من الخلافات منها ما يعود الى مرحلة ما قبل استقالة أحمد قمر الدين أو ما بعدها.

فقد اختلف الاعضاء على أمور كثيرة وتظهر جانب منها أمام العلن وعلى صفحات مواقع التواصل ومجموعات الناشطين الطرابلسيين.

كان من السيء بمكان أن يصل حال المجلس البلدي إلى ما وصل إليه ، فالظروف المتعددة الجوانب سياسيا وخدماتيا واقتصاديا تفرض على البلدية وكل مكونات المجتمع المحلي أداء أكثر تحسسا بدقة المرحلة.

وإذا تجاوزنا الانطباع العام بأن المجلس لم يتمكن من التفاعل إيجابا بين اعضائه، الا ان اللافت انه لم يتمكن ايضا من التفاعل مع الناس وبات اداؤه تحت الأضواء، فقط بعد مرور شهر على وصول الرجل الطيب والطبيب رياض يمق إلى الرئاسة، ومن كان يطلب رحيل احمد قمر الدين طالب همسا بسقوط تسوية رئاسة يمق.

والسؤال المطروح هل هناك من تسوية؟