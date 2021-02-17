لبنان

جزين تلبس الثوب الأبيض (صور)

Lebanon 24
17-02-2021 | 10:35
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لبست جزين الثوب الأبيض لأول مرّة هذا العام حيث غطى الثلج المدينة. 
 
 
 
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